Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

La mañana de este martes, la familia de Michael Peñaloza, el hombre asesinado en Curacaví, entregó un estremecedor testimonio que podría dar luces sobre los responsables del crimen.

El hecho ocurrió cerca de las 03:00 horas, cuando tres sujetos armados irrumpieron en una parcela de la comuna con la intención de robar. En ese lugar se encontraba la víctima, de 44 años, junto a sus seres queridos. Al intentar evitar que le sustrajeran su vehículo, fue atropellado por los delincuentes, quienes escaparon en el automóvil robado.

Padre de Michael Peñaloza habla sobre la muerte de su hijo

El padre del fallecido relató que no era la primera vez que la propiedad era blanco de la delincuencia. “El jueves vinieron, robaron dos televisores, la llave y millones de pesos, y ahí quedó. Yo creo que fueron los mismos que volvieron. Él hizo la denuncia respectiva, vinieron los carabineros, pero nada. Después incluso pusieron cámaras, las cámaras estaban operativas, avisaron cuando entraron los delincuentes. Los carabineros se fueron y ellos volvieron”, confesó.

Por su parte, un primo de Peñaloza detalló que los ataques se habían repetido en pocos días. “Acá hay tres hechos delictuales. Hace cinco días habían entrado a robar, se llevaron cosas y entre ellas la copia de la llave. Ahora volvieron por la camioneta. La semana pasada él incluso cambió la chapa, pero volvieron igual. Carabineros llegó a las cuatro de la mañana, se fue y después pasó todo. Era un condominio con cámaras, seguro, pero ellos se escondieron”, señaló.

En tanto, Carabineros trabaja en el sitio del suceso, realizando diversas pericias y mantiene patrullajes en la Ruta 68 y los caminos rurales cercanos de Curacaví, con el objetivo de dar con los responsables, según consignó ADN.

