Detienen a pareja de Jean Paul Pineda por asociación criminal y esta fue la reacción del futbolista

Recientemente, se dio a conocer la detención de Valentina Castro Berríos, pareja de Jean Paul Pineda, futbolista nacional.

Fue en un operativo policial, que investigaba a una banda criminal dedicada a la compra y venta de autos robados.

Durante la transmisión de «Contigo en la mañana», se reveló que la joven de 27 años «fue la última detenida de organización que se venía investigando hace tres años».

Según el programa, 29 fueron los detenidos, esto luego de un allanamiento masivo en diversos sectores del país.

La policía detuvo a la joven en el departamento de Jean Paul Pineda, ubicado en la comuna de San Bernardo. «Se hizo un seguimiento, y fue detenida en San Bernardo, en el departamento del futbolista, en horas de la noche», relató Julio Cesar Rodriguez.

Jean Paul Pineda reacciona a la detención de su pareja

Luego de revelada la noticia, el ex de Faloon Larraguibel se refirió a la situación, sin entregar tantos detalles.

“Agradezco que me hayan contactado y el interés. Por el momento, no me voy a referir al tema porque estoy en shock porque llevo muy poco tiempo con ella”, indicó el ex Colo-Colo.

El operativo policial desenmascaró a la banda, incautando más de 100 vehículos de distinto tipo.

Los miembros ligados al crimen enfrentan cargos por extorsión, lavado de activos y falsificación de documentos públicos.

«La joven de 27 años compraba maquinaria pesada, es decir, los camiones, ella accedía conscientemente que eran robados y ahí comenzaban los delitos”, se informó respecto al rol específico de la pareja de Pineda.

La Fiscalía explicó que la organización compraba y alteraba documentos de autos. Luego, los adulteraban, desmantelaban y vendían.

Familia de la joven también está involucrada en el caso, entre ellos su padre, madre y hermanos.

