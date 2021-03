«Esto fue planeado»: Hijo de tío abuelo de Tomás defiende a su padre En entrevista con Chilevisión, José Escobar Hermosilla, hijo del tío abuelo de Tomás, defendió a su padre y dijo que todo fue planificado.

Siguen las indagatorias en torno al caso de Tomás Bravo, niño de 3 años que fue encontrado sin vida en un predio en la comuna de Lebu.

José Escobar Escobar, tío abuelo del menor, sigue bajo la lupa de las autoridades, ya que a pesar de haber sido rechazada la prisión preventiva en su contra, todavía se sigue a la espera de las pericias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML).

En una entrevista con Chilevisión Noticias, el hijo del sospechoso, José Escobar Hermosilla, expresó que las acusaciones en contra de su padre son infundadas y acusó a la Fiscalía de no preocuparse de otros posibles autores.

«La Fiscalía no saca los ojos de encima de mi papá y se ha perdido mucho tiempo para investigar hacia afuera, a los verdaderos culpables«, dijo Escobar.

Sobre el recién removido fiscal del caso, José Ortiz, el hombre expresa que «no sé por qué la agarró con mi papá».

También, afirma que confía en la inocencia de su padre, afirmando que «nunca se me pasó por la mente. Ahora, yo entiendo la rabia porque lo pudo haber dejado solo, pero esto no se trató de abandonar a un niño (Tomás), esto se trató de un secuestro y un asesinato. Eso es lo que tiene que investigar Fiscalía, porque aquí hubo un secuestro y un asesinato, no hubo un abandono».

«Yo estoy seguro que esto fue planeado, no pasai’ un día así como así y miras un niñito, después te lo robas y luego después aparece muerto a 2 kilómetros», cerró.

Puedes revisar la declaración completa a continuación:

Fiscal ordena nuevos peritajes

Macarena Cartagena, fiscal regional del Bío Bío y nueva persona a cargo del caso, informó a la audiencia haber ordenado nuevos peritajes para comprobar si existió abuso sexual hacia Tomás Bravo.

Se trata de una pericia maxilofacial, realizada por el SML de Concepción y que determinará si se presentan indicios de un abuso de carácter oral.

Los resultados de aquel análisis fueron entregados la jornada de ayer, y fueron expuestos de forma reservada ya que podrían comprometer la honra del menor.