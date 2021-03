Habló familia de menor fallecido en Maipú: «No debería haber disparado a tontas y a locas» Luego de conocerse que fue una bala de Carabineros la que le quitó la vida al niño de seis años, su madre y tía hablaron frente a esto.

Tal como te contamos durante este miércoles, el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer que la bala que le quitó la vida al pequeño Itan la noche del pasado domingo, provino de por parte de Carabineros.

Hay que recordar que esta terrible muerte se dio luego de que el menor de seis años junto a su mamá se vieran en medio de un enfrentamiento entre Carabineros y delincuentes, mientras se repelía una encerrona que había ocurrido en ese momento.

Pese a que el niño fue trasladado rápidamente hasta el hospital El Carmen, no se pudo hacer nada y falleció producto del balazo que entró por su brazo y se alojó en su corazón.

Es en este contexto que Scarlett Ahumada, la madre del pequeño Itan, conversó con Meganoticias, donde se refirió a la información que se dio a conocer durante la tarde de ayer.

«No sé si decir que tengo calma en mi corazón, porque no la tengo. Me quedo tranquila al saber quién fue la persona que le quitó la vida a mi hijo» señaló la mujer quien se veía visiblemente afectada.

Durante esta entrevista, Ahumada no se encontraba sola, sino que también la acompañaba la tía del menor, Leslie Lizama, quien no dudó en criticar el actuar de Carabineros. «Una persona supuestamente con experiencia, no debería haber disparado a tontas y a locas entre tanta gente que había. Él no puede hacer eso».

Por otro lado, la tía del menor de seis añitos se refirió a cómo será el funeral. «Se viene lo más fuerte, lo más terrible para nuestra familia. Ahora lo tenemos durmiendo, pero mañana no será así. Será el día más doloroso».

Los dichos de Carabineros

Luego de conocerse los peritajes por parte de la PDI, el general inspector de Carabineros, Gonzalo Araya, señaló que como institución: «Adherimos a este sentimiento de pesar hacia la familia del pequeño Itan».

«Como Carabineros proporcionaremos todos los antecedentes a la Fiscalía para que se puedan esclarecer todos estos antecedentes y estos hechos» afirmó.