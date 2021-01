Paty Maldonado y las denuncias contra Buddy Richard: «Habemos muchos testigos de muchas cosas» Luego de que se dieran a conocer la denunciar de violencia intrafamiliar contra el cantante, Paty Maldonado se refirió a esta situación.

La jornada de este jueves se dieron a conocer las denuncias de dos ex esposas de Buddy Richard, quienes acusaron al cantante nacional de violencia intrafamiliar. Es en este contexto que Paty Maldonado salió a referirse a esta situación en su programa online ‘Las Indomables’.

«No le voy a hincar el diente ahí, porque me parece que, de verdad, eso pasó hace 40 años. Mi pregunta es por qué contarlo ahora» comenzó señalando la opinóloga, quien durante los ’70 y ’80 comenzó su carrera como cantante en nuestro país.

Siguiendo por esta línea, Maldonado agregó que: «Habemos muchos testigos de muchas cosas que ocurrieron ahí, y me pregunto por qué sacar eso a la luz hoy cuando esos hijos son padres, tienen nietos».

«En esa época fue con escándalo. Pero 40 años después, volver a darle a lo que ocurrió. No sé cuál es el beneficio. Yo creo que no es un beneficio, sino que un daño a la familia. A los nietos» cerró el ex rostro de Mega.