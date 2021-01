«A veces, las mujeres son violentas» Buddy Richard sale a responder acusaciones de violencia de dos ex parejas Luego de que dos ex parejas lo acusaran de comenter violentas agresiones en su contra, Buddy Richard se refirió a esta situación.

Hace algunos días te contamos que dos ex parejas de Buddy Richard salieron a denunciarlo por violencia mientras estuvieron con él. Su decisión de hablar vino luego de que la comuna de Graneros anunciara la creación de un paseo peatonal en honor al cantante nacional.

En conversación con Radio BioBío, Rita Góngora afirmó que los hechos de violencia se daban luego de que volviera a su casa. «Ahí empezaba la agresividad, la violencia, los garabatos, los insultos, las patadas, los combos, las arrastradas de cabello».

Luego de que aparecieran las acusaciones, Buddy Richard prefirió mantenerse en silencio, pero ahora dio una entrevista a El Mercurio, donde se refirió en extenso, asegurando que se trataba de «calumnias» y que en un principio no había hablado para no darle más importancia.

«Mira, siempre en un matrimonio, en cualquier época, se producen discusiones. Aquí estoy quedando yo de violento, pero también, a veces, las mujeres son violentas, te pueden tirar un salero en la cabeza o cosas así» afirmó.

Frente a sí efectivamente existieron hechos de violencia, Buddy Richard señaló que «no estamos hablando aquí de la mujer sumisa y el gallo que abusa. Aquí era violencia verbal más que nada, pero por ambos lados. Yo reconozco mi parte y de repente si hubo (violencia), fue pareja la cosa».

«También (hubo violencia física) pero de ambos lados. No te voy a dar detalles si me llegó un plato por la cabeza, qué sé yo. Hubo violencia, escandalillos y cosas así… Es muy triste que a esta altura tenga que estar contando esto y lo otro» agregó.

Sobre las pruebas que mostró Rita Góngora de atenciones en urgencia, Buddy Richard le restó importancia. «Chuta, a mí me han pagado patadas en la cancha y me he caído y me han atendido. Cualquiera puede tener una atención de urgencia… No, si esto es pura chatarra. Esta señora por ahí menciona que yo le anulé su carrera musical y yo no le he anulado nunca ninguna cuestión».

«Venir a meter bulla por la prensa 40 años después lo encuentro estúpido» afirmó el cantante.