Uno de los personajes más controversiales de la farándula reaparece y pide disculpas tras «pegarse el show»: «se me pasaron las copas y quiero disculparme…»

El extenista Marcelo Ríos volvió a estar en el centro de la polémica durante el fin de semana largo, tras un incidente ocurrido en un bar del sector oriente de Santiago.

De acuerdo a registros que circularon en redes sociales, el exnúmero uno del mundo fue captado conversando con personal de Carabineros en las afueras del Bar Taringa, en Vitacura. La situación se habría originado al interior del local, donde protagonizó una discusión con una mujer.

Según relató la periodista Cecilia Gutiérrez, el conflicto comenzó mientras ambos compartían en el recinto. “Él se encontraba en un conocido local del sector junto a una mujer, que aparentemente era su pareja. Empezaron a discutir, esta discusión subió de tono y levantaron la voz”, explicó.

Marcelo Ríos reconoció su error y pidió disculpas

Horas después, el propio Ríos utilizó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido y asumir responsabilidad por su comportamiento.

En el mismo mensaje, reconoció el consumo de alcohol como un factor en la situación: «Es verdad que se me pasaron las copas y quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local en sí“.

Finalmente, también dedicó palabras a su pareja: “Y a mi polola, porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías”.

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