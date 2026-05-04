Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Una llamativa situación ocurrirá la noche de este lunes en El Internado, donde Arenita y Camila Nash protagonizarán un momento de alta tensión en medio de una actividad.

Todo surgirá durante la dinámica encabezada por Fernando Godoy, donde cada uno de los participantes tendrá que simular que está vendiendo un estafado.

“Te vendieron bitcoin y te sentiste estafado, pues pasa por aquí y te comí este estofado”, vociferó en primera instancia la ex Yingo.

Luego, no se aguantó y lanzó un palo sin filtro a su compañera, a quien le recordó el mediático romance con JC Rodríguez, con quien pololeó el año 2017.

Sin embargo, la ex de Karol Lucero fue más allá y agregó: “estofado de mollejas y bofes, incomible como tu ex. También puedes comértelo sobrio así como la Camila se comía a Julio César».

Tenso momento que se verá en El Internado

Como era de esperarse, nadie quedó indiferente con su comentario. “Camila, ¿te divirtió también?“, le preguntó el mencionado actor a la influencer, quien en su estilo, no tardó en responder.

“Obvio. Si me menciona, seguramente le va a ir bien. Como siempre, mi amor”, dijo con cierta ironía.

“Y yo voy a seguir hablando de ti para darte click, no pasa nada”, complementó en medio del encierro.

“Bueno, Camila”, lanzó al final Arenita antes de continuar con la dinámica.

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