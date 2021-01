«En la tele se ve guatona»: Pamela Díaz sin filtro con seguidora tras pesado comentario Pamela Díaz recordó a través de Instagram un incómodo momento que vivió con una fanática y la respuesta deslenguada que le lanzó.

No cabe duda que Pamela Díaz no tiene pelos en la lengua al momento de responder a comentarios que no le gustan, por lo mismo que se ganó el apodo de ‘La Fiera. Es en este contexto que durante el programa por Instagram ‘Anti Late’ junto a Cristián Sánchez, relató un incómodo momento que vivió.

Resulta que la panelista de ‘Me Late’ comentó con el ex animador de TVN un desagradable encuentro que tuvo recientemente con una fanática que se encontró en la calle ya respuesta sin filtro que le lanzó.

«Me carga, ¿sabí lo que me pasa? Quiero decir algo a la ‘pipol’ que me está mirando: por favor, que no se me crucen de nuevo» comenzó relatando Díaz, junto con agregar: «La semana pasada una señora me dice súper en buena onda -yo estaba ‘cruzada’ igual- ‘hola mijita, yo la quiero’, que la hueá (sic), que usted es igual a mi mamá, a mi tía, me muestran fotos cuando no tengo nada que ver… Y me dice ‘usted es más flaca en persona porque en la tele se ve guatona'».

Tras esto Díaz comentó la deslenguada respuesta que lanzó frente al comentario. «A esos comentarios tu decí’ ‘¿pa’ que?’… Cuando la vieja es más guatona que yo. Se lo dije. Imagina: si yo me veo guatona en la tele, cómo se ve usted. ¿Por qué tengo que aceptar que la gente te tire mierda? ¿A pito de qué, si yo soy buena onda? Me bajé del auto… ¡puta la vieja pesá’ (sic)».