La confesión de Kathy Salosny: «Hoy día vivo de mi seguro de cesantía» En una reciente entrevista, Kathy Salosny se refirió a su situación actual, alejada de la televisión en medio de la crisis sanitaria.

Recientemente Kathy Salosny estuvo invitada al programa ‘Domingos Dominicales’, donde conversó sobre distintos temas, siendo uno de ellos su actual situación económica en medio de la pandemia, el cual ya había comentado que no era de las mejores.

«Tengo muchas lagunas. Trabajé 10 años en la radio, pero creo siempre fui muy bien pagada y eso hace una diferencia (…) los sueldos y un diseño nefasto e injusto, de una inequidad espantosa» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Salosny confesó que «hoy día vivo de mi seguro de cesantía. No podía creer que tenía ese ahorro y me metí a la AFP cuando me di cuenta de todo lo que tenía».

«Me alegra tanto que la gente hoy pueda sacar su 10%, como a mí me hace falta hoy. Hay un Gobierno que no respondió a la altura del drama y la catástrofe que estamos viviendo, es como no dimensionar que este es un país no pobre» cerró.