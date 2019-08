Panelista de «Intrusos» jura haber recibido propuestas de Alexis Sánchez 7 agosto

Hace unos días te contamos que Alexis Sánchez fue paparazzeado en Inglaterra en compañía de una misteriosa chiquilla. Es por eso que en «Intrusos» la recién llegada panelista, Natalia Mandiola reveló detalles de su vida amorosa que involucrarían al futbolista.

Resulta que mientras en el programa de farándula hablaban de los rumores que el «niño maravilla» tendría una relación con la joven con quien fue visto el fin de semana. La panelista se refirió a dos acercamientos que habría tenido con el futbolista, años atrás.

Mandiola contó que Alexis: «Me llamó por teléfono, me mandó mensajes».

Además, la chica fitness aseguró que: «La primera vez que me llama estaba soltero. Yo estaba en Calle 7. Lo vi una vez en una discoteque, rodeado de mucha gente, muchos amigos».

De acuerdo a lo que recuerda, en ese momento cada uno andaba por su lado: «Estuvimos compartiendo no juntos pero si en el mismo VIP, él por su lado yo por el mío. Y uno de sus amigos le pide mi teléfono a una de mis amigas, pero ella no me lo dijo».

Pero al parecer la insistencia de Sánchez fue mayor: «Me subo al auto, suena mi teléfono y me habla él (Alexis) y me dice si podemos juntarnos el día siguiente, pero hubo algo que no me gustó y di un paso al costado: me invitó a su casa. Era un desconocido para mi y no me iba a ir a meter a su casa» aseguró Mandiola.

Posteriormente sus compañeros en «Intrusos» le preguntaron sobre el segundo intento de acercamiento que habría tenido Alexis. «En Calle 7, me mandó a decir con un productor muy importante de ese canal, de TVN, que quería juntarse conmigo, que incluso me quería invitar a viajar» relató la panelista.

Aquí puedes revisar el momento: