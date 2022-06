Sabrina Sosa tras rumores con Alexis Sánchez: «Me hizo tambalear un poco»

Luego de que viralizaran varias fotitos Sabrina Sosa apoyando a La Roja durante un partido en Calama a fines de enero; comenzaron a correr fuertes rumores de que la chiquilla estaba para apoyar ni más ni menos que a Alexis Sánchez, con quien habría retomado su romance.

«Esto sería como una especie de remember. Porque en el año 2012 Sabrina habría tenido ‘un touch and go’ con Alexis en el vip de un conocido local nocturno en Santiago y con el que le habría sido infiel a Claudio Valdivia mientras él se encontraba en Perú» contó Francisco Halzinki previo al encuentro.

Pero la cosa no paró ahí, pues cuando el tema parecía cerrado, las llamas reavivaron con aún más fuerza, pues Sabrina Sosa partió de viaje ni más ni meno que a Italia, por lo mismo que el público de inmediato teorizó que había partido a visitar al Niño Maravilla.

Aunque la argentina no dudó en aclarar la situación, señalando que «Acá estoy, de vacaciones, sola, en mi lugar favorito… No es más que eso, todo lo demás es puro invento».

De todas formas, las especulaciones siguieron y hasta Claudio Valdivia, su expareja, reaccionó de una manera no muy amigable. Por lo que en una nueva entrevista en el programa ‘Síganme los Buenos’, habló sobre las complicaciones que le trajeron los cahuines.

Sabrina Sosa rompe el silencio

«Trajo cosas asociadas al entorno, problemas con el papá de mi hijo, la relación cambió de la noche a la mañana porque surgió algo muy polémico, estaba todo medio raro», señaló Sabrina Sosa sobre el cahuín que le trajo un conflicto con el hermano de Jorge Valdivia.

Asimismo, la modelo continuó diciendo sobre el humor que «se hablan muchas cosas… me agarró tan desprevenida (los rumores) que me hizo tambalear un poco», añadió.

Pero Sabrina Sosa no se quedó ahí. Esto ya que le reveló al Julio César Rodríguez, cómo terminó la relación con el ex chico reality.

«Me pasó que él no estaba de acuerdo en que nos separáramos. Tenía que hacerlo entender que no estábamos bien y que viéramos lo mismo», detalló la argentina sobre el complejo momento que ya la llevó a tomar terapia para tratar su autoestima.

Para cerrar, Sabrina también agregó sobre ese mal momento que «no estaba al 100% en nada, ni en pareja, ni en mi trabajo, solo en ser mamá. Ni siquiera como mujer, me sentía fea, no me sentía segura, de ahí era todo por debajo. Ahora tengo el mundo por delante», concluyó sobre el mal momento que tuvo que enfrentar en contraste a su situación actual, donde está más plena que nunca.