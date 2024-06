¿Encontró el amor en Italia?: Esta sería la nueva polola de Alexis Sánchez

Ayer, la Selección Chilena de fútbol hizo su esperado debut en una nueva edición de la Copa América, que este año se celebra en Estados Unidos.

No obstante, el resultado no fue el deseado, La Roja solo logró un empate y las críticas hacia Ricardo Gareca, el nuevo entrenador del equipo nacional, no tardaron en aparecer. Cómo también los diversos memes y reacciones en las plataformas digitales.

En este contexto, mientras una gran cantidad de personas seguía con entusiasmo el partido de Chile contra Perú, en las redes sociales se divulgaba información amorosa sobre la figura principal de La Roja, la cual no pasó desapercibida.

A través de su Instagram, fue Cecilia Gutiérrez quien reveló el material con respecto al «nuevo pololeo» de la estrella nacional.

Mientras subía historias adjuntando imágenes, la reportera también aprovecho de jugar con sus seguidores activando una encuesta, en la previa de lo que fue su revelación.

¿Alexis Sánchez y su nueva polola?

«¿Hablemos de la nueva polola de Alexis?», partió diciendo la periodista. Asimismo, añadió que «mientras los hombres sufren con el partido, nosotras aprovechamos de hablar de la nueva conquista». Para luego revelar toda la información relacionada con la nueva relación del «Niño Maravilla».

Según los detalles entregados, la joven sería de nacionalidad italiana y se llamaría Ilaria. Además, acompañó al delantero en la celebración del último título del Inter de Milán, como evidencian las fotos que subió Cecilia a sus historias.

En ese sentido, Cecilia Gutiérrez compartió varias fotos de la joven europea. Quien también se ha visto paseando a Humber y Atom, las conocidas mascotas del delantero.

Sin embargo, la imagen más reveladora de la serie que compartió la reportera muestra a Ilaria con la camiseta del Inter de Milán. En la parte trasera se puede ver el nombre de Alexis y el número 70, un diseño que el futbolista ha elegido en sus últimos clubes.

Para finalizar, señaló que la chiquilla ya estaría en tierras gringas para apoyar a su nuevo amor en esta Copa América.