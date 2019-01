Yamna Lobos se va de tarro y cuenta por qué no animó Rojo, En Vacaciones 17 enero

Por estos días Rodrigo Díaz y Maura Rivera están luciéndose en la animación de Rojo, En Vacaciones, versión veraniega del programa de TVN que no ha dejado indiferente a nadie. Todo esto, porque a través de redes sociales muchos han reclamado por qué Yamna Lobos no se hizo cargo de la conducción ya que su desempeño como coach fue muy bueno.

A raíz de eso, la bailarina se fue de tarro y contó a Intrusos que le hubiese gustado animar el espacio pero no se lo ofrecieron: “Tengo las capacidades para hacerlo bien. Sólo me falta la oportunidad. A lo mejor no es mi oportunidad en este momento, es la de Maura”.

(También te puede interesar: Maura Rivera le para los carros a seguidora que le preguntó por Yamna Lobos)

Por otro lado, agregó que: “Me gustaría que me vieran en otra faceta, yo no he animado antes un programa. Estuve como conductora en el cable en un programa de baile y otro de programación musical. Ha pasado harto tiempo y siento que sí tengo las capacidades para hacerlo bien”, finalizó.

¿Cómo crees que lo haría?