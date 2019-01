Maura Rivera le para los carros a seguidora que le preguntó por Yamna Lobos 10 enero

Hace algunos días Maura Rivera usó su cuenta de Instagram para publicar fotos de un almuerzo entre amigas que tuvo con Daniela Castillo, Leticia Zamorano, Carolina Soto y María Isabel Sobarzo. Sin embargo, hubo una usuaria que le preguntó por Yamna Lobos.

Y es que aunque la mayoría de los seguidores del programa saben que las bailarinas son buenas compañeras de trabajo, la relación no va más allá, no faltó una chiquilla que le preguntó: “Y la ‘Yasna’ ¿ya no se junta con ustedes y xq??”.

A lo que la nueva animadora de Rojo en su versión verano respondió: “¿Por qué buscas conflicto donde no lo hay? que feo”.