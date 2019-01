Angelica Sepúlveda fue al casting del nuevo reality de Mega y no la pescaron 17 enero

Aunque Angélica Sepúlveda se encuentra lejos de la televisión por estos días, está de lo más feliz disfrutando de su vida privada junto a su peor es ná turco que está viviendo con ella en Chilito. Sin embargo, todo indica que la chiquilla extraña estar frente a las cámaras ya que confesó haber ido al casting del nuevo reality de Mega, pero no la pescaron.

“En agosto del año pasado estuve en las grabaciones del casting, me comentaron que era de competencias, un tanto extremo y el premio al ganador maravilloso, me preguntaron si estaba interesada en participar y dije que sí“, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

Más tarde, agregó que de eso no supo más hasta diciembre, cuando se enteró que “los participantes seleccionados estaban listos, yo no fui llamada, por ende no seré parte de él, se los comento para que no me preguntan más si entraré a ese reality”, finalizó.

¡Chuu!