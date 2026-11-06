Stefan Kramer sorprende al imitar a Paty Maldonado en Vértigo: esta fue su reacción

Una inesperada aparición de Stefan Kramer se convirtió en uno de los momentos más comentados de «Vértigo». El humorista llegó al programa de Canal 13 con una nueva caracterización que tomó por sorpresa a Patricia «Paty» Maldonado.

El espacio, conducido por Martín Cárcamo y Tita Ureta, tenía entre sus invitadas a la cantante y opinóloga. La también panelista llegó acompañada de su amiga Raquel Argandoña.

Sin embargo, la visita del comediante cambió el rumbo del capítulo. En medio de la conversación, Kramer apareció caracterizado como Paty Maldonado y rápidamente provocó carcajadas entre los presentes.

La interpretación no pasó inadvertida para la propia protagonista. Maldonado reaccionó con sorpresa al ver el parecido, pero luego decidió tomarse la situación con humor.

De hecho, la opinóloga no se quedó al margen y terminó participando activamente en la dinámica junto al imitador.

El divertido encuentro tuvo un cierre que pocos esperaban: ambos protagonizaron un dúo acústico, sumando otro momento memorable a la intervención del humorista.

Las reacciones de los cibernautas en redes sociales

La escena también tuvo repercusiones fuera de la pantalla. A través de la cuenta oficial de Instagram de «Vértigo», compartieron algunos registros del encuentro, que rápidamente acumularon reacciones de los televidentes.

Los usuarios destacaron tanto la interpretación de Kramer como la buena disposición de Maldonado para sumarse a la humorada.

«Me reí mucho, excelente Kramer»; «qué manera de reir, aun lo veo y me cuajo de la risa jajaja»; «Me encanto la dupla Paty y Kramer…me rei demasiado. Geniales!!»; «Muy buena la actuación, me diverti mucho»; «Anoche fue un excelente programa, divertidisimo», fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

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