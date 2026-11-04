Marti Palacios es distinguido entre los 100 Líderes Mayores 2026: histórico músico recibió especial homenaje

Una jornada llena de reconocimientos y emociones vivió Marti Palacios, histórico integrante de la Sonora Palacios, quien fue distinguido en la sexta edición de los 100 Líderes Mayores 2026.

La ceremonia reunió a destacadas figuras de distintos ámbitos de la sociedad. La iniciativa, organizada por Fundación Conecta Mayor UC, El Mercurio y la Pontificia Universidad Católica de Chile, reconoce a 100 personas de entre 75 y 110 años por sus aportes al desarrollo del país.

Entre los homenajeados de esta edición estuvieron la expresidenta Michelle Bachelet y Margarita de las Mercedes Flores, vecina ilustre de La Reina, quien a sus 110 años fue la persona de mayor edad entre los seleccionados.

La jornada también contempló cinco categorías: Ciencias y Humanidades; Economía y Oficios Tradicionales; Labor Comunitaria y Política; Vida Saludable y Deporte; y Cultura y Arte.

Precisamente, en esta última categoría destacó Marti Palacios, quien compartió este reconocimiento con otras figuras de la cultura nacional, como Roberto Márquez, de Illapu; Iván Arenas, conocido como el Profesor Rossa; y Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter.

Martí Palacios y el legado que busca mantener vivo

Radio Corazón estuvo presente en la ceremonia, especialmente invitada para acompañar a don Marti en este importante reconocimiento a su trayectoria y aporte a la música chilena.

Tras recibir la distinción, el músico compartió su emoción y reflexionó sobre lo que significa este reconocimiento después de tantos años de trabajo.

Además, manifestó su deseo de que el camino que ha construido continúe a través de las nuevas generaciones de su familia.

«Yo quiero que esto continúe, este legado, con mis hijos, con mis nietos, que ellos continúen con esto», expresó.

Pero sus palabras también estuvieron dirigidas a sus colegas y a quienes mantienen viva la música nacional. En ese sentido, aprovechó la instancia para entregar un mensaje de apoyo a los músicos chilenos.

«Y ojalá todos los músicos chilenos, arriba, arriba, la música chilena, la cumbia chilena», señaló.