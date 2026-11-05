¿Lluvia en Santiago? Jaime Leyton anticipa su pronóstico para este viernes en la capital El meteorólogo de Mega entregó los detalles de su pronóstico. Revisa ACÁ todos los detalles. 05 Nov, 2026. 17:09 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Marti Palacios es distinguido entre los 100 Líderes Mayores 2026: histórico músico recibió especial homenaje Auditor siguió a su hija de 18 años tras sospechar de su trabajo y la verdad lo dejó devastado: revisó su bolso y quedó en shock ¡Insólito! Hombre insultó a conductores de Mega y perdió millonario premio en vivo: «Vayanse a la chu…» ¿A qué hora comenzará la lluvia en Santiago? Este fue el pronóstico de Iván Torres para HOY y los próximos días Diana Bolocco soltó la bomba: confirmó su llegada a un importante escenario No quedó solo en críticas: Pancha Merino enfrenta inesperada consecuencia tras burlarse de Camila Nash Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado