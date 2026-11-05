¡La Teletón 2026 ya prepara una madrugada llena de entretención! Este viernes 6 y sábado 7 de noviembre, la cruzada solidaria reunirá a destacados artistas. Junto con humoristas y figuras de la televisión en una transmisión de 27 horas que buscará convocar a todo Chile.

Uno de los espacios que genera mayor expectativa es el tradicional trasnoche, un bloque que cada año apuesta por el humor, la música y las presentaciones más distendidaspara acompañar a quienes siguen la campaña durante la madrugada.

La programación comenzará a las 22:00 horas del viernes y continuará durante toda la jornada del sábado. En ese contexto, el trasnoche ocupará un lugar especial entre las actividades de la cruzada.

¿A qué hora comienza el trasnoche de la Teletón 2026?

El bloque de trasnoche comenzará a las 02:00 y se extenderá hasta las 08:00 horas del sábado 7 de noviembre.

Durante esas seis horas, el humor tendrá un papel protagónico con el denominado “Cónclave del Humor”, que reunirá a tres conocidos exponentes de la comedia nacional. Entre ellos destacan:

Melón y Melame: el dúo humorístico que llegará con sus históricos personajes y rutinas.

el dúo humorístico que llegará con sus históricos personajes y rutinas. Los Atletas de la Risa: el trío que promete llevar sus clásicos chistes al escenario.

el trío que promete llevar sus clásicos chistes al escenario. Los Blondon Boys: Claudio Moreno y Rodrigo Villegas protagonizarán el esperado regreso de estos personajes.

De hecho, la reunión de estos nombres busca recuperar el humor clásico y acompañar a quienes sigan despiertos durante la madrugada.

La batalla de los famosos tendrá desafíos y sorpresas

Pero el humor no será el único atractivo del trasnoche. La programación también contempla “La batalla de los famosos”, un espacio que reunirá a distintas figuras del espectáculo y las comunicaciones en desafíos especiales.

Entre los participantes confirmados aparecen los hermanos Nicolás y Fernando Larraín, además de los periodistas Eduardo de la Iglesia y Andrea Arístegui.

La competencia incluirá pruebas de canto, baile y otras habilidades, con momentos que prometen sacar más de una carcajada.

Otro de los espacios que llamará la atención será el tradicional desfile de pijamas, que contará con la participación de rostros conocidos como Jean Philippe Cretton, Gino Costa, Maite Rodríguez, Yamna Lobos, Horacio de la Peña, Lucila Vit y Mario Velasco, entre otros.

Música y fiesta para acompañar la madrugada de la Teletón

La programación contempla una cumbre de cumbia y música ranchera con artistas como Toly Fu, Karla Melo, Grupo Disparo, Nina la que brilla y Carolina Molina, conocida como “La Rancherita”.

La cantante también marcará su regreso al escenario de la cruzada solidaria, sumándose a una parrilla que buscará mantener el ambiente festivo durante toda la madrugada.

De esta manera, el trasnoche combinará humor, competencias y música en vivo para acompañar a quienes sigan la transmisión desde sus casas.

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