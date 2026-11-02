¡Escándalo familiar involucra a querida exchica reality! su madre la acusa de quitarle el pololo: «Quieres que siga»

Una nueva controversia involucra a Angie Jibaja, esta vez por un conflicto que habría surgido dentro de su propia familia. La modelo peruana fue acusada por su madre, Maggie Liza, de involucrarse sentimentalmente con su pareja.

La situación salió a la luz luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez entregara antecedentes en torno a este supuesto quiebre familiar. Según explicó, recibió varios mensajes después de la participación de Angie en el programa Primer Plano.

“El tema es que después de que ella salió en Primer Plano, me escribieron varias personas para decirme que había un problema familiar”, comentó.

Posteriormente, reveló cuál sería el origen del conflicto. “Resulta que la acusa su mamá de haberle quitado el pololo”, agregó.

Gutiérrez también recordó que Angie apareció en el estelar de Chilevisión acompañada de un hombre. En ese momento, pensó que se trataba de su representante, pero después supo que era la pareja de Maggie.

“Ella estaba en Primer Plano con un caballero, o sea, no tan mayor, pero mayor que ella, que yo pensé que era su manager, pero después supe que efectivamente era la pareja de su mamá, que al parecer ahora es pareja de Angie”, explicó.

Sin embargo, la modelo rechazó tajantemente las acusaciones. En conversación con el espacio peruano Amor y Fuego, aseguró que los rumores no tenían fundamento.

“Todo eso es mentira, qué mala es la gente. Se tratan de chismes malintencionados”, respondió en aquella oportunidad.

Amigo de Angie Jibaja arremete contra su madre y amenaza con revelar conversaciones

La polémica volvió a tomar fuerza luego de que Giancarlo Cossio, productor peruano y cercano a Angie, abordara el tema en su podcast Nadie Sabe.

Esta vez, sus declaraciones surgieron después de que Maggie Liza cuestionara a su hija por el pago de la habitación del hotel donde se hospedaba. Esto ocurrió tras conocerse que la modelo había sido desalojada del recinto.

Frente a esos cuestionamientos, Cossio lanzó duras palabras contra la madre de Angie y le pidió explicar las circunstancias que rodearon la salida de su hija del establecimiento.

“En vez de preocuparse si yo pagué o no el hotel, llame o vaya y averigüe por qué sacaron a su hija del hotel en vez de quererse hacer la payasa porque a usted le gusta facturar y vive de eso”, expresó.

Pero el productor no se quedó ahí y también cuestionó los comentarios que Maggie habría realizado sobre la modelo.

“Ha hablado tanta estupidez de su hija, hasta que se ha metido con su marido. ¿Quiere que siga? Porque yo tengo todas las conversaciones de todo lo que usted habla”, advirtió.

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