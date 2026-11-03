¡Insólito! Hombre insultó a conductores de Mega y perdió millonario premio en vivo: «Vayanse a la chu…»

Un insólito momento protagonizaron los conductores de «La Hora de Jugar» de Mega durante la edición de este lunes. Todo ocurrió en medio de una de las tradicionales dinámicas telefónicas del espacio, que terminó con una inesperada reacción.

Habitualmente, el concurso entrega $1 millón a quienes contestan correctamente la llamada. Sin embargo, esta vez había una sorpresa especial: el premio había aumentado a $2 millones. Además, el ganador tendría la oportunidad de participar por otros $52 millones.

El peculiar momento que marcó la reciente edición de La Hora de Jugar

Para encontrar al afortunado, Begoña Basauri, Chapu Puelles y Bruno Zaretti seleccionaron un número al azar y realizaron la llamada.

Cuando alguien contestó, los animadores recurrieron a la clásica pregunta del programa: «¡Dime, cuál, cuál, cuál es tu nombre!».

No obstante, la respuesta estuvo lejos de lo que esperaban. En lugar de identificarse, el hombre que contestó lanzó un inesperado insulto contra los conductores: «¡Ah, váyanse a la chucha!».

La reacción desató las carcajadas en el estudio. Begoña Basauri no podía creer lo que acababa de escuchar y rápidamente le hizo notar al sujeto la oportunidad que había dejado escapar.

«¡Pero cómo! ¡Nos mandó a la chuchuquiña! ¡Amigo, te perdiste 2 millones de pesos! Es que, amigo, la cagaste con todo», comentó entre risas.

Chapu Puelles también manifestó su incredulidad ante la situación. El animador destacó que se trataba de una oportunidad inédita para el concurso.

«Desde que tengo uso de razón, jamás habíamos dado un premio de 2 millones en una llamada de este tipo. Es la primera vez que lo íbamos a hacer. No lo puedo creer», señaló.

Tras el insólito episodio, el equipo decidió realizar un nuevo llamado. Esta vez, la suerte acompañó a una televidente de Arica, quien sí contestó y consiguió quedarse con los $2 millones.

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