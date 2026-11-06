Del frío al calor extremo: anuncian temperaturas de hasta 32°C para este fin de semana en la RM

La Región Metropolitana se prepara para un fin de semana de contrastes climáticos. Después de una jornada marcada por las bajas temperaturas, la nubosidad e incluso la posibilidad de algunas precipitaciones. Donde el calor volverá con fuerza a Santiago y podría dejar máximas de hasta 32°C.

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, este viernes 6 de noviembre tendrá condiciones bastante frescas en la capital, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C y 21°C. Además, algunos sectores precordilleranos podrían registrar chubascos durante la jornada.

Sin embargo, este escenario cambiará considerablemente durante los próximos días. El sábado 7 de noviembre comenzará el ascenso de las temperaturas y el sol volverá a convertirse en protagonista.

El domingo será la jornada más calurosa en Santiago

Para este sábado, el pronóstico anticipa máximas que podrían ubicarse entre los 28°C y 30°C en el Gran Santiago. Por lo tanto, quienes tengan panoramas al aire libre deberán prepararse para una jornada bastante más cálida.

Pero el domingo 8 de noviembre llegará el peak de este episodio de calor. Según las proyecciones meteorológicas, los termómetros podrían alcanzar los 32°C en distintos sectores de la RM.

Este aumento responde a la presencia de una dorsal en altura, fenómeno atmosférico que favorecerá condiciones más estables y un importante incremento de las temperaturas.

Además, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una advertencia por altas temperaturas para distintas zonas del país, entre ellas la Región Metropolitana.

¿Cómo protegerse de las altas temperaturas?

Ante este escenario, resulta importante tomar algunas precauciones para evitar complicaciones relacionadas con el calor.

Entre las principales recomendaciones destaca mantener una buena hidratación durante el día, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, especialmente entre el mediodía y la tarde.

También conviene prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas más sensibles a las altas temperaturas.

Así, la RM pasará de una jornada fresca y con posibles precipitaciones a un domingo que podría superar los 30°C, marcando uno de los episodios de calor más intensos de esta primavera.

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