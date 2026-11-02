El cambio de Valentina Torres que se viralizó en redes sociales: fotos del antes y después de su retoque facial

Valentina Torres, más conocida como «Guarén», llamó la atención en redes sociales tras protagonizar una serie de fotografías que evidenciaron un cambio en su apariencia. Las imágenes mostraban un antes y después de su rostro, generando diversas reacciones entre sus seguidores.

Ante las consultas que recibió, la exparticipante de «¿Volverías con tu ex? 2» decidió aclarar qué se había hecho. A través de un registro publicado por Aroca Clinic, centro donde se atendió, explicó que no pasó por una cirugía facial.

«Cuándo la gente me pregunta si es que me operé la cara, si es que realmente renací, pues no. Solamente me hice una armonización facial», señaló.

En el mismo video, la joven también entregó detalles sobre las numerosas preguntas que recibió a través de Instagram.

«Mucha gente me está preguntando por Instagram ‘¿qué te hiciste?’ Acá está el dato (…) Miren, estoy sin filtro», comentó mientras mostraba su rostro frente a la cámara.

Cabe recordar que la armonización facial consiste en un conjunto de procedimientos estéticos. Su objetivo es mejorar la simetría, las proporciones y el equilibrio general del rostro, según explica Quirónsalud.

La clínica mostró el antes y después de Guarén

Tras compartir el testimonio de Valentina, Aroca Clinic publicó una serie de fotografías para destacar los cambios en su apariencia.

Junto a las postales, el centro estético hizo énfasis en la importancia de mantener los cuidados y la constancia durante estos tratamientos.

«La constancia lo cambia todo, miren nada más a la @__guaren Muchos creen que la armonización o los tratamientos estéticos son un cambio de un solo día y ya, pero la verdadera magia pasa cuando hay un plan a largo plazo, constancia y, sobre todo, disciplina con los cuidados en casa», escribieron.

La publicación también generó curiosidad por la diferencia de edad entre ambas fotografías. De hecho, la propia Guarén respondió a uno de los comentarios y aclaró que en la primera imagen tenía 22 años, mientras que en la segunda ya tenía 27.

Las redes sociales no demoraron en reaccionar: Justo hoy estaba viendo un capítulo del reality del rostro más bello, pero con plata así cualquiera», «El otro diciendo que era toda natural» y «Chicas ya sabemos, solo somos pobres», fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

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