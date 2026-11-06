Popular actriz chilena fue tratada de «gorda» a través de redes sociales y esta fue su respuesta: «Me quedé pensando…»

La actriz e influencer chilena Mafe Bertero compartió una reflexión en redes sociales luego de recibir un comentario sobre su apariencia física. La joven contó que una persona la calificó de «gorda», situación que la llevó a cuestionar la intención detrás de ese tipo de mensajes.

A través de un video, la intérprete abordó el episodio y planteó una serie de preguntas sobre lo que buscaba conseguir quien hizo el comentario.

«Me dijeron gorda y me quedé pensando cuál era la idea de tirarme ese comentario ¿Qué querían que hiciera?, ¿que me sintiera mal?, ¿que cambiara mi cuerpo?», expresó.

Lejos de centrarse en justificar su apariencia, Mafe puso el foco en el uso de ciertas palabras para atacar a otras personas. Según explicó, el problema no está en el concepto, sino en utilizarlo como una herramienta para humillar.

Mafe Bertero reflexionó sobre los comentarios a su cuerpo

En esa línea, la actriz recordó que lleva varios años expuesta a opiniones sobre su físico. Una situación que comenzó cuando todavía era adolescente.

«Ser gorda no es algo malo, y usar esa palabra para humillar sí. Y yo estoy expuesta a comentarios desde los 13 años. Ahora tengo 24», manifestó.

Asimismo, reconoció que el apoyo psicológico y el acompañamiento de sus cercanos han sido fundamentales para comprender que las opiniones ajenas no definen su valor como persona.

Sin embargo, aclaró que desarrollar herramientas para enfrentar las críticas no significa que estas dejen de doler. También recalcó que trabajar en redes sociales no justifica que otras personas puedan pasar a llevar sus límites.

La influencer incluso llevó su reflexión más allá de su propia experiencia y recordó a quienes podrían sentirse identificadas con este tipo de ataques.

«Obviamente empiezo a pensar en todas las mujeres que leen esos comentarios, en alguien que quizás tiene un cuerpo parecido al mío y lo están ocupando como motivo de burla», señaló.

Posteriormente, Mafe explicó que las consecuencias de estos mensajes pueden ir mucho más allá de quien los recibe directamente.

«Esto no se queda solamente en la persona que recibe el comentario. Si alguna vez te has quedado mirando en el espejo buscando ese defecto que alguien te dijo que tenías, solo quiero decirte algo, y es que te haya dolido no significa que seas débil», agregó.

«Tu cuerpo no tiene que cumplir expectativas de otra persona para merecer respeto», concluyó.

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