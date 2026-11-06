Gonzalo Valenzuela rompió el silencio sobre su quiebre con Kika Silva y reveló el motivo que los llevó a separarse

A casi un año de que se conociera el quiebre de su matrimonio con Kika Silva, Gonzalo Valenzuela volvió a referirse al tema y entregó detalles sobre las razones que los llevaron a tomar caminos separados.

El actor abordó su situación sentimental durante su participación en el programa Vértigo. Donde respondió una pregunta relacionada con su historial amoroso y las dificultades que ha enfrentado en sus relaciones de pareja.

En medio de la conversación, el intérprete explicó que las diferencias en sus proyectos personales terminaron influyendo en el futuro de su relación con la modelo e influencer.

Gonzalo Valenzuela explicó por qué terminó con Kika Silva

Durante el espacio televisivo, Valenzuela reconoció que ambos tenían expectativas distintas respecto a lo que querían para sus vidas.

«Eran dos caminos muy distintos», comentó inicialmente.

Posteriormente, el actor profundizó en las diferencias de edad y los proyectos familiares que tenían. Según explicó, Kika Silva, quien es 15 años menor que él, tenía otras inquietudes y deseos para su futuro.

«La Kika, 15 años menor que yo, con otra energía, con ganas de formar tu familia, de tener niños, pero ya estoy como en otra, y me cuesta también», confesó.

De esta manera, Gonzalo Valenzuela dejó entrever que la posibilidad de agrandar la familia también influyó en el término de su matrimonio.

Recordemos que Valenzuela ha mantenido largos vínculos con sus parejas. De hecho, con la comunicadora argentina Julia Viale tiene tres hijos.

Mientras que en su relación con la actriz María Gracia Omegna volvió a convertirse en padre de la pequeña Anka.

La decisión que tomó el actor sobre volver a ser padre

En ese contexto, explicó que la distancia con sus hijos que viven en Argentina representa una situación especialmente difícil para él.

«A mí me duelen mucho mis otros hijos que viven en Argentina, entonces esta distancia siempre ha sido un tema para mí», expresó.

Además, aseguró que intenta mantener una presencia constante en sus vidas gracias a sus posibilidades laborales y los viajes que realiza para visitarlos.

«Y asumo mi responsabilidad absolutamente», agregó, dejando en claro que está consciente de sus obligaciones como padre.

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