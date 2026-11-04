«Comunista y la conche…»: Paty Maldonado lanza duro descargo contra personaje de la televisión

Una dura crítica lanzó Paty Maldonado contra Yerko Puchento. La opinóloga reaccionó a una de las recientes rutinas del humorista en televisión, donde realizó una controvertida broma relacionada con José Antonio Kast.

La polémica surgió en «El Club de la Comedia». Durante su presentación, el comediante mostró una imagen editada que reemplazaba al sacerdote fallecido en Ecuador por una fotografía del actual mandatario.

«¿Cacharon al curita de Ecuador? ¿Lo tienen? Ahí está», comentó mientras exhibía la imagen ante el público.

Acto seguido, Yerko lanzó una broma que apuntaba directamente al jefe de Estado. «¡Pu… que son pesados! ¿Por qué no fue cura y fue político? Nos ahorraríamos tantos problemas, señor. La bencina estaría a 100 pesos», expresó.

Pero no fue la única referencia que hizo durante la rutina. El humorista también mencionó la muerte del religioso y la situación judicial de Fernando Karadima.

«Fuera de broma, qué terrible lo que le pasó a ese curita. Le hubiera pasado a Karadima a los 54 años pedófilos que le van a bajar la condena, no a este curita», agregó, desatando las risas de los asistentes.

Paty Maldonado arremetió contra Yerko Puchento

Los comentarios del comediante generaron una fuerte reacción en Paty Maldonado. La opinóloga manifestó su desacuerdo con la rutina y cuestionó que utilizara una tragedia para realizar bromas sobre el Presidente.

«Yerko hizo su rutina y en la rutina dijo algo así como que ojalá que la cruz que mató al cura, al sacerdote, le haya caído a Kast», relató.

Posteriormente, reconoció las capacidades intelectuales del humorista, pero sostuvo que debería tener mayor responsabilidad al momento de abordar ciertos temas.

«Una persona inteligente como él, inteligente porque no es un imbécil. ¿Para qué ocupar la muerte de un sacerdote tan cruel? Porque fue cruel la muerte que tuvo ese hombre. Muy cruel. Se le cae una montaña encima de fierro y lo destrozó en el minuto. Y desearle que le caiga a otra persona a título de qué. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo con el gobierno, perfecto, ¿pero por qué desear la muerte? No entiendo», cuestionó.

La comunicadora insistió en que las diferencias políticas no justifican burlarse de una muerte ni desearle algo similar a otra persona.

«¿Qué es lo que está pasando por la mente de este hombre? ¿Cómo te puedes reír de la muerte de alguien? Yo no me voy a reír de la muerte de alguien porque no pensamos políticamente igual. Eso es lo que no puedo entender de algunos humoristas», agregó.

Sin embargo, sus cuestionamientos no terminaron ahí. Maldonado también apuntó contra el historial político de Yerko Puchento y puso en duda su autoridad para criticar a otros sectores.

«Entonces la crítica mía es esa, que no puede ser que alguien se ría y que le desee la muerte porque políticamente no está de acuerdo. Ahora, él no tiene moral para hablar de política porque es la típica persona que ha usufructuado en el gobierno de la Bachelet o en el gobierno de Piñera», disparó.

«¡¿Qué le puedes pedir si es un comunista y la conch…?! Con todo el respeto que se merece el público que me está oyendo. ¡Si es un zurdo asqueroso! ¡Ha usufructuado de todos los gobiernos!», sentenció.

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