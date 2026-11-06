Américo fue condenado por lesiones menos graves y daños contra Yamila Reyna en contexto de VIF: esta es la pena que deberá cumplir

Este viernes se conoció la resolución judicial contra Américo, luego de la denuncia por violencia intrafamiliar que presentó Yamila Reyna. Ambos llegaron hasta el Juzgado de Garantía de San Javier para participar en la audiencia.

En la instancia, el cantante nacional fue condenado por los delitos de lesiones menos graves y daños en contexto de violencia intrafamiliar contra su expareja.

El tribunal le impuso una pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo. También determinó la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena y una multa de 11 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Sin embargo, la pena privativa de libertad fue sustituida por reclusión parcial domiciliaria diurna. Esta medida contempla el uso de monitoreo telemático, por lo que el artista deberá utilizar una tobillera electrónica.

A las sanciones se sumaron otras medidas. Américo tendrá prohibido acercarse o comunicarse con Yamila Reyna durante seis meses. Además, deberá participar en un programa terapéutico de control de impulsos durante dos años, con seguimiento semestral.

Américo reconoció su responsabilidad y pidió disculpas a Yamila Reyna

Otro de los momentos que marcó la audiencia fue la intervención del intérprete. Durante la jornada, Américo reconoció los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2026 y asumió públicamente su responsabilidad.

De pie y leyendo desde un papel, el cantante se dirigió a su expareja para ofrecerle disculpas.

“Pido disculpas a Yamila Reyna por los hechos ocurridos con fecha 8 de febrero de 2026. Esos hechos ocurrieron y asumo íntegramente mi responsabilidad“, expresó.

Posteriormente, el artista entregó su versión sobre lo sucedido y aseguró que todo ocurrió durante un momento de ofuscación.

“Quiero expresar además que fueron en un momento de ofuscación sin motivo o causa imputable a Yamila”, continuó.

También hizo referencia a la relación sentimental que mantuvieron y descartó que existieran situaciones que justificaran su reacción.

“Puesto que en la relación sentimental que tuvimos no hubo hechos que puedan motivar una reacción de esta manera, tales como infidelidad o maltrato de su parte”, señaló.

Finalmente, Américo levantó la mirada y se dirigió directamente a Yamila para reiterar sus disculpas.

“Lamento el daño que estos hechos causaron a Yamila, razón por la cual ofrezco y reitero públicamente mis disculpas”, concluyó.

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