«Yo no hago magia negra»: Raquel Argandoña perdió la paciencia y lanzó duras declaraciones contra Paulina Nin

Un nuevo capítulo sumó la polémica entre Raquel Argandoña y Paulina Nin. Esta vez, la denominada «Quintrala» decidió enfrentar directamente un antiguo rumor que volvió a circular en los programas de farándula. El cual, la vinculaba con un supuesto trabajo de magia negra contra la exanimadora de televisión.

Todo ocurrió durante su participación en el react de «Las Amikas» para el estelar Vértigo, donde las conductoras le preguntaron por las especulaciones que surgieron luego de que el investigador paranormal Carlos Martínez apuntara hacia ella como una posible responsable del supuesto episodio.

Lejos de esquivar la pregunta, Argandoña reaccionó sorprendida y negó tajantemente cualquier participación.

«Yo no hago magia negra», respondió inicialmente.

Sin embargo, la panelista de televisión no se quedó ahí y lanzó una declaración que rápidamente llamó la atención por su dureza.

Raquel Argandoña lanzó polémica frase sobre Paulina Nin

En medio de la conversación, Raquel Argandoña entregó su propia interpretación sobre los problemas que habría enfrentado Paulina Nin durante su carrera televisiva.

«Yo creo que el problema de ella fueron sus adicciones, que gracias a eso o por eso fue sacada de la televisión», disparó.

Pero eso no fue todo. La comunicadora también hizo un comentario que muchos relacionaron con el consumo de cocaína, utilizando una particular expresión.

«A ella la traicionó la diosa blanca, pero yo no hago magia negra», agregó.

¿De dónde surgió el rumor de magia negra contra Paulina Nin?

La controversia tiene su origen en un relato que la propia Paulina Nin compartió en junio de 2025, durante su participación en el programa El Medio Día de TVN.

En aquella oportunidad, la animadora contó que alrededor de 2008 habría vivido una inquietante experiencia relacionada con un supuesto trabajo de brujería en su contra.

Según su testimonio, recibió ayuda de unos monjes brasileños, quienes habrían encontrado un frasco enterrado en el Cementerio General. El objeto supuestamente contenía una fotografía suya y una pulsera que utilizaba durante su trabajo en TVN.

«Encontraron que a mí me tenían enterrada en un cementerio», relató en aquella ocasión.

Además, aseguró que conocía la identidad de la persona que estaría detrás de lo ocurrido, aunque evitó entregar su nombre públicamente.

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