«Ha sufrido un colapso nervioso (…) su equipo son una mier… de compañeros»: Filtran detalles del difícil momento que enfrenta rostro de TV 

La polémica que protagonizó Isidora Gaete continúa generando repercusiones. La panelista de Alfombra Roja, de Canal 13, quedó en el centro de las críticas luego de lanzar comentarios burlescos sobre los adultos que juegan y coleccionan cartas Pokémon.

Sus declaraciones provocaron una ola de reacciones negativas en redes sociales. En medio de este escenario, Sergio Rojas entregó nuevos antecedentes sobre el complejo momento que estaría atravesando la influencer.

Durante una reciente emisión de Que te lo digo, el periodista aseguró que Gaete habría sufrido un colapso nervioso debido a los comentarios que recibió. Además, explicó que su estado emocional habría influido en su ausencia del espacio televisivo.

“Entiendo que Isidora Gaete no se presentó porque estaría muy afectada debido al hate que ha recibido. Isidora Gaete ha sufrido un colapso nervioso y les quiero decir a todo su equipo que son una mierda de compañeros”, manifestó.

Sergio Rojas cuestionó el apoyo de sus compañeros

Pero sus críticas no terminaron ahí. El conductor de Que te lo digo también apuntó contra el resto de los integrantes de Alfombra Roja.

Según planteó, ninguno de sus compañeros habría tomado contacto con la joven para conocer su estado o entregarle contención frente a las críticas.

“¿Cómo es posible que nadie haya sido capaz de llamar a su compañera? Para saber cómo está. Está bien, es un lugar de trabajo pero también se llama empatía al conversar con una compañera que lo está pasando mal. Isidora está recién empezando en esto de la televisión, obvio que necesita consejos, contención, amistad, etc”, cuestionó.

Finalmente, Rojas volvió a reprochar la supuesta falta de respaldo hacia la panelista. El periodista calificó la situación como una muestra de poca compañerismo dentro del espacio televisivo.

“Una canallada brutal que una joven que acusa sentirse sobrepasada por los medios de comunicación y también de las redes, luego de eso ninguno de sus compañeros sea capaz de tomar contacto, de preguntar cómo está y de darle un abrazo, y perdónenme pero por eso les va como les va, porque no son un equipo”, sentenció.

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