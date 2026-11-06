Pablo Chill-E, Kidd Voodoo y otros artistas chilenos arremeten contra polémica decisión del Gobierno de José Antonio Kast: «Esto es un ataque»

La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de poner fin al programa «Yo Elijo Mi PC» provocó la reacción de distintos artistas chilenos. A través de una campaña impulsada por Fundación Educación 2020, músicos nacionales cuestionaron la medida y compartieron sus experiencias con este beneficio.

La iniciativa, que durante años entregó computadores a estudiantes de séptimo básico, busca visibilizar la importancia de esta herramienta en el aprendizaje y desarrollo de niños y jóvenes.

Bajo el lema #LaEducacionNoSeAbandona, la campaña reunió a figuras como Pablo Chill-E, Kidd Voodoo, Kuina, Matías Catalán, Matías Ávila y Chica Rosadita.

Pablo Chill-E y Kidd Voodoo cuestionaron el fin de «Yo Elijo Mi PC»

Uno de los artistas que compartió su experiencia fue Pablo Chill-E. El cantante recordó que utilizó el computador que recibió para escribir sus primeras canciones. También destacó el aporte que significó para otros jóvenes interesados en la producción musical.

En ese contexto, el intérprete manifestó su rechazo a la decisión del Ejecutivo. «Esto es un ataque, literal, a la mente de los jóvenes», expresó.

Kidd Voodoo también se sumó a los cuestionamientos. El artista recordó que varios de sus amigos, dedicados a la producción musical, pudieron acceder a un computador gracias al programa.

Por lo mismo, advirtió sobre las consecuencias que podría tener su eliminación. A su juicio, a los estudiantes «le están quitando una herramienta importante de trabajo».

Desde la escena independiente, Matías Ávila, vocalista de Candelabro, también destacó las oportunidades que encontró gracias a este beneficio. Según relató, tener un computador le permitió acceder a «un mundo de posibilidades que antes estaban directamente bloqueadas».

Matías Catalán, en tanto, recordó que aquel dispositivo fue el primer computador que llegó a su hogar. Además, destacó el papel que cumplió en el desarrollo de su vocación artística.

«No solo les quitan un PC, les quitan una herramienta de vida», sostuvo.

Las artistas Kuina y Chica Rosadita también compartieron sus testimonios. La primera puso énfasis en las oportunidades creativas que ofrecía el programa. Mientras que la segunda recordó cómo el computador le permitió descubrir las posibilidades de internet y las redes sociales.

La campaña se suma a los cuestionamientos por recortes en educación

La eliminación de «Yo Elijo Mi PC» se produce en medio de las críticas a los ajustes presupuestarios que afectan al sector educativo.

Los cuestionamientos también apuntan a otras áreas, como infraestructura, horas docentes y liceos Bicentenario.

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