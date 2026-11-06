Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo y la cultura nacional. Este viernes 6 de noviembre se confirmó la muerte de Sebastián Lelio (52 años). Quién era un destacado director de cine chileno y una de las figuras que consiguió llevar las producciones nacionales a lo más alto de la industria cinematográfica internacional.

La información fue dada a conocer por ADN Radio, medio que informó sobre el fallecimiento del realizador, reconocido principalmente por dirigir Una mujer fantástica, película que consiguió un histórico reconocimiento en los premios Oscar.

Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre las causas ni las circunstancias de su muerte.

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