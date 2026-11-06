¿Quién fue Sebastián Lelio? La historia del director chileno que conquistó Hollywood y ganó un Oscar

La muerte de Sebastián Lelio, informada este viernes 6 de noviembre de 2026, genera conmoción en el mundo cultural y audiovisual. El director se convirtió en uno de los nombres más destacados del cine nacional y consiguió llevar una historia chilena hasta uno de los escenarios más importantes de Hollywood.

Pero ¿Quién fue Sebastián Lelio y cómo consiguió convertirse en uno de los cineastas chilenos más reconocidos internacionalmente?

Sebastián Lelio Watt nació el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina. Sin embargo, desarrolló gran parte de su vida y carrera en Chile, país donde estudió cine y comenzó a construir su camino en la industria audiovisual.

Desde sus primeros trabajos mostró interés por contar historias centradas en personajes complejos, las relaciones humanas y los conflictos sociales.

Los inicios de Sebastián Lelio en el cine chileno

Antes de alcanzar reconocimiento internacional, Lelio tuvo que recorrer un largo camino dentro de la industria cinematográfica.

Estudió en la Escuela de Cine de Chile, donde comenzó a experimentar con distintos formatos audiovisuales y desarrolló sus primeros cortometrajes.

En 2006 estrenó La sagrada familia, su primer largometraje, una producción que consiguió reconocimiento en distintos festivales y le permitió mostrar su particular estilo narrativo.

Posteriormente, presentó Navidad (2009) y El año del tigre (2011), películas que consolidaron su presencia dentro del cine independiente nacional.

Sin embargo, uno de sus primeros grandes saltos llegó en 2013 con Gloria, protagonizada por Paulina García.

La actriz interpretó a una mujer de 58 años que buscaba disfrutar de su independencia y encontrar nuevamente el amor. Su actuación recibió el Oso de Plata a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín, uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria.

«Una mujer fantástica»: la película que llevó a Sebastián Lelio a ganar un Oscar

El momento más importante de su carrera llegó en 2017 con el estreno de Una mujer fantástica, protagonizada por Daniela Vega y Francisco Reyes.

La película cuenta la historia de Marina, una mujer transgénero que enfrenta la discriminación y los prejuicios después de la muerte de su pareja.

La producción recibió importantes reconocimientos internacionales y consiguió el premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. Pero el mayor hito ocurrió el 4 de marzo de 2018, cuando obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera.

Con ese triunfo, Lelio se convirtió en el director de la primera película chilena en ganar una estatuilla en esa categoría, un reconocimiento que marcó un antes y un después para la cinematografía nacional.

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