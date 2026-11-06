Panorama familiar para el verano: cómo, cuándo y dónde disfrutar de FestiKids Summer 2027

FestiKids Summer prepara una nueva edición con importantes novedades. El festival familiar del verano tendrá una nueva ubicación y llegará al Parque Santa Rosa de Apoquindo, en Las Condes, con una propuesta que reunirá entretención, cultura y actividades al aire libre.

La sexta versión se realizará el sábado 9 y domingo 10 de enero de 2027, entre las 11:00 y las 20:00 horas. Durante ambas jornadas, las familias podrán recorrer un espacio de 10.000 metros cuadrados con distintas experiencias para niños y adultos.

Entre los primeros espectáculos confirmados destaca Fauna en vivo, un musical que combina banda en directo, marionetas de gran formato, acrobacias y danza aérea.

La programación también incluirá obras de teatro, talleres, juegos interactivos, deportes y actividades culturales. A esto se sumarán foodtrucks, carritos de golosinas, editoriales, una instancia de adopción de animales y una experiencia junto a FMDOS.

El recinto contará con áreas verdes, espacios de sombra y zonas de descanso. Así, los asistentes podrán organizar su recorrido según sus intereses y disfrutar de las actividades que se desarrollarán simultáneamente.

FestiKids Summer 2027: entradas y precios

El evento llega a su sexta edición después de convocar a 7.000 personas en su versión anterior. Su propuesta busca ofrecer distintas alternativas para compartir en familia y disfrutar de actividades fuera de las pantallas.

«Llevamos 6 años construyendo un festival por y para las familias. Por eso, cada nueva versión buscamos crecer en espacios y contenidos para entregarles una experiencia memorable, en un entorno seguro y lleno de estímulos positivos que fortalezcan su desarrollo y vínculo», señaló Mauricio Marcuson, productor general del evento.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster. Estos son los valores y beneficios anunciados:

Entrada general diaria: $15.000 por persona.

$15.000 por persona. Pack Familiar 4×3: $45.000.

$45.000. Beneficio 3×2 para titulares de la Tarjeta Vecino Las Condes: $30.000. El descuento se aplica automáticamente al ingresar el RUT durante la compra.

$30.000. El descuento se aplica automáticamente al ingresar el RUT durante la compra. Niños y niñas de hasta 1 año y 12 meses: entrada liberada.

Cabe destacar que no estará permitido ingresar con mascotas, salvo en el caso de personas que cuenten con un certificado de mascota de acompañamiento.

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