No quedó solo en críticas: Pancha Merino enfrenta inesperada consecuencia tras burlarse de Camila Nash

Una polémica intervención de Pancha Merino en televisión sigue generando repercusiones. Sus comentarios sobre el aspecto físico de Camila Nash durante una emisión de Alfombra Roja ya motivaron decenas de reclamos ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Según consignó The Clinic, el episodio acumula 52 denuncias ante el organismo.

La controversia ocurrió el lunes pasado en el espacio de Canal 13. En esa oportunidad, el panel analizó una entrevista que Nash concedió al podcast Juzgamos y nos funamos. Allí, la exchica reality se refirió en duros términos a Francisca García-Huidobro.

En medio de la conversación, Merino decidió intervenir y lanzó una serie de comentarios dirigidos a la exparticipante de Volverías con tu ex? 2.

“Yo encuentro que en la vida uno tiene que ir con la frente en alto y mirar para adelante Camila, no hay que mirar para allá y para allá (apuntó a sectores contrarios), para adelante”, expresó la actriz.

Su intervención sorprendió a los demás integrantes del panel, quienes reaccionaron llevándose las manos al rostro.

Sin embargo, la comunicadora continuó con sus críticas y comenzó a imitar los movimientos de cabeza de Nash.

“Perdóname, yo no sé quién le dijo a la Camila que tenía ángel televisivo porque (ahí empezó a mover la cabeza rápidamente) es desagradable, con un ojo para allá y otro para acá”, señaló.

Luego, volvió a lanzar una frase que aumentó la polémica: “Yo creo que la Camila es más parecida a Chucky, uno no sabe pa’ donde mira”.

Mientras tanto, los animadores intentaban controlar la situación y conseguir que Merino regresara a su asiento.

Camila Nash respondió a los comentarios de Pancha Merino

La polémica no pasó inadvertida para Camila Nash, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar lo ocurrido en el programa de Canal 13.

La exparticipante de reality manifestó su molestia por la actitud de los integrantes del espacio y apuntó contra quienes participaron de la situación.

“No puedo creer que todo el panel de alfombra roja de Canal 13 con el corazón de la Teletón se preste para este show”, comenzó diciendo.

Posteriormente, también cuestionó a quienes celebraron los comentarios de la actriz.

“Y aunque no lo creas, todas esas personas que están celebrando este bullying son padres y se jactan de tener a sus hijos en los colegios más caros de la capital”, agregó.

La situación tuvo un nuevo capítulo al día siguiente. En esa oportunidad, Pancha Merino pidió la palabra en Alfombra Roja para ofrecer disculpas públicas a Nash.

“Ayer me referí a la Camila Nash, así que quiero aprovechar de darle las disculpas correspondientes porque, como comunicadora, fue un error referirme a su físico, así que disculpa”, reconoció la actriz.

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