El inesperado gesto de la Dra. Cordero hacia Cony Capelli: ocurrió en plena emisión y esta fue la reacción de la bailarina

La doctora María Luisa Cordero protagonizó un particular momento en Zona de Estrellas. Durante el programa, sorprendió a sus compañeros al mostrar un regalo que preparó especialmente para el bebé que espera Cony Capelli.

Se trata de un pequeño gorrito tejido por ella misma. La bailarina se convertirá en madre por primera vez durante los primeros meses de 2027.

La psiquiatra presentó el obsequio en pantalla y explicó que lo hizo con mucho cariño para el hijo de la exparticipante de Gran Hermano.

“Traje este gorrito para el bebé, la guagüita que viene en camino de Cony Capelli, con mucho cariño”, comentó frente al panel.

¿Por qué la doctora Cordero decidió tejerle un regalo al bebé de Cony Capelli?

La particular sorpresa despertó la curiosidad de Javier Fernández, quien mantiene una cercana relación con Capelli. El panelista quiso saber qué había motivado a la doctora a preparar un regalo tan especial.

Ante la pregunta, Cordero recordó que escuchó a la bailarina hablar sobre una situación personal que la tenía afectada. Sus palabras la motivaron a tomar sus lanas y comenzar a tejer.

“La sentí tan triste una vez que habló que busqué mis lanas y dije ‘le voy a tejer un gorrito’”, explicó.

El gesto no pasó inadvertido en redes sociales. La cuenta de Instagram Noticias y Espectáculos compartió el registro del momento y la propia Cony Capelli reaccionó a la publicación.

La futura mamá respondió directamente al video con un cariñoso mensaje: “Jaja, qué linda”, acompañado de un corazón.

Cony Capelli se prepara para convertirse en madre

El tierno episodio ocurre en medio de un periodo de importantes cambios para la bailarina. Además de esperar a su primer hijo, Capelli se prepara para asumir un nuevo desafío televisivo.

Esto, luego de que se confirmara su incorporación al panel de la tercera temporada de Gran Hermano.

Su embarazo también ha estado marcado por la atención sobre su vida sentimental. En las últimas semanas se conoció el quiebre de su relación con Sebastián Daroch, padre del bebé que espera.

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