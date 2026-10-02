Benja Duarte se sincera sobre su primer EP y adelanta importante anuncio: “Está todo casi listo”

El joven artista chileno Benja Duarte llegó hasta los estudios de Radio Corazón para presentar su primer EP como solista, “Rompiendo El Silencio”. Durante la conversación, el cantante repasó el proceso detrás de sus canciones, sus recientes presentaciones en el norte del país y algunos detalles desconocidos de su vida personal.

El EP está compuesto por cinco canciones que recorren distintas emociones y experiencias. Para Benja, la música se convirtió en una manera de canalizar aquellos momentos difíciles.

“‘Rompiendo el silencio’ se basa en cinco canciones que todas son un sentimiento diferente… Son mil emociones que trae este EP. Uno necesita sacar lo que siente dentro y yo lo intenté hacer con mis canciones: o lloras en silencio o lloras escribiendo”, explicó.

Benja Duarte se sincera sobre su primer EP

El artista también contó que intenta encontrar algo positivo incluso en los momentos complejos. “Yo trato de lo malo igual ver lo bueno. Si sufro en este segundo, me motiva a agarrar un lápiz, escribir una canción y así voy”, comentó.

Una de las canciones que llamó especialmente la atención es “Corazón de Cantina”, su primera cumbia. El tema nació desde la observación de quienes recurren al alcohol para intentar olvidar sus problemas.

“Nos inspiramos muchísimo en cuando alguien se siente solo, se siente vacío y su única salida es tomar tragos para olvidar penas. Yo no tomo ni una gota de alcohol, pero me inspiré en muchos chilenos y chilenas que ocupan el alcohol”, señaló.

Además, Benja recordó sus presentaciones por distintas zonas del país y explicó que nota diferencias entre el público del norte y del sur. Mientras en el sur asegura que la gente se prende rápidamente, en el norte siente que los primeros minutos del espectáculo son claves.

Pero el cantante ya piensa en el siguiente paso. Según reveló, está preparando su primer concierto como solista y pronto entregará novedades a través de sus redes sociales.

“Tengo un show conversado, está todo casi listo para preparar mi primer show como solista. Pronto por mis redes sociales voy a anunciar cuándo será”, adelantó.

Durante su visita a Radio Corazón también habló de su pasión por el skate, deporte que practica desde pequeño en San Bernardo, y confesó que tiene una colección de cerca de 30 sombreros. Eso sí, durante sus giras lleva solo uno para evitar problemas de espacio.

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