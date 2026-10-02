Carlos Vives contó a Radio Corazón qué hace tan especial al Festival Bamba: “Es una cosa muy familiar»

Carlos Vives se prepara para reencontrarse con el público chileno. El artista colombiano conversó en exclusiva con Radio Corazón antes de su presentación en el Festival Bamba, que se realizará el 24 y 25 de octubre en el Parque O’Higgins.

Durante la conversación, Vives destacó la especial relación que mantiene con Chile y aseguró que cada regreso al país lo llena de felicidad.

“Bueno, tú sabes, feliz con una sonrisa cuando tenemos que hacer estas llamadas y tenemos que hablar porque regresamos a Chile, nos da una gran felicidad”, comentó.

Carlos Vives habló en exclusiva con Radio Corazón y reveló qué espera de su regreso a Chile

El cantante también valoró el carácter familiar del festival. Para Vives, la música tiene la capacidad de conectar a distintas generaciones y crear momentos especiales entre padres e hijos.

“Siempre he sido un artista que es para todos”, afirmó. Además, explicó que cuando crea nuevas canciones o proyectos busca que estos puedan unir a las personas.

“Estamos pensando como en que sea algo que una, como lo que tú dices, que tienda puente tanto que nos aparta generacionalmente”, señaló.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando habló de Marc Anthony, quien también será parte del Festival Bamba. Ante la posibilidad de compartir escenario, Vives respondió con entusiasmo: “Ojalá pudiéramos cantar nuestra, ‘cuando nos volvamos a encontrar’, ese es un palazo”.

El colombiano también recordó el cariño que recibe en Chile y aseguró que su música le permite reencontrarse con el público nacional.

“Mi música siempre me lleva a reencontrarme con parte de mi familia importante que es chilena”, expresó.

Y como no podía ser de otra manera, Vives también habló de uno de sus grandes placeres al visitar nuestro país: “Yo la verdad voy pensando en las machas esas que…”, bromeó, antes de mencionar las clásicas machas a la parmesana.

Finalmente, el artista agradeció la entrevista y dejó un cariñoso mensaje para los auditores de La Número Uno de Chile.

“Les llevo en mi corazón”, expresó antes de despedirse con un contundente: “¡Viva Chile, carajo, los quiero!”.

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