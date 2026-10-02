“Se enamoró de mí”: Cristián Sánchez revela inesperado encuentro con famoso cantante y sorprende a Diana Bolocco

Un particular recuerdo de Cristián Sánchez salió a la luz durante un nuevo episodio de “Hasta que el podcast nos separe”, espacio que conduce junto a su esposa, Diana Bolocco.

En medio de la conversación, el periodista recordó una entrevista que realizó hace algunos años a Miguel Bosé en México. Según relató, la conexión con el cantante fue tan buena que llegó a pensar que el artista se había interesado especialmente en él.

“Yo creo, mi sensación, yo creo que Miguel Bosé se enamoró de mí”, lanzó Sánchez.

Cristián Sánchez recordó particular encuentro con Miguel Bosé

La confesión provocó una inmediata reacción de Diana Bolocco, quien no dudó en responderle: “Cristián, qué patético lo que estás diciendo”.

El comunicador rápidamente aclaró a qué se refería con su comentario.

“Pero no es que se enamoró como de enamorarse, sino que como que le caí bien, le caí extremadamente bien”, explicó.

Sánchez recordó que viajó hasta México para entrevistar al cantante y que, inicialmente, su equipo solo tenía cuatro minutos para realizar la conversación.

“Partí, voy lo entrevisto, llegamos al Auditorio Nacional de México, que es espectacular”, relató.

Sin embargo, la entrevista se extendió mucho más de lo acordado. Mientras conversaban, el periodista comenzó a notar que la mánager de Bosé intentaba indicarle que debía terminar.

“Minuto tres con veinte segundos y empiezo a ver detrás del artista a la mánager que aleteaba”, contó.

Pese a las señales, la conversación continuó. Finalmente, llegaron a hablar durante unos 20 minutos.

Pero la situación dio un giro inesperado cuando Sánchez recibió una llamada mientras regresaba al hotel.

“Me dice: ‘Hola, la verdad es que esto no pasa nunca, Miguel te quiere mostrar el escenario y que formes parte del ensayo general del concierto. Esto no lo hace nunca, pero bueno’”, relató.

El periodista volvió al recinto y compartió con Bosé durante el ensayo. Incluso conoció a los integrantes de su orquesta.

“Entonces, yo me empecé a pasar todo el rollo, en una de esas, como que enganchamos bien, voy a todas”, confesó entre risas.

Al terminar, Sánchez se acercó al cantante y le agradeció la experiencia. Sin embargo, la respuesta de Bosé no fue la que esperaba.

“Se me acerca y me dice: ‘Bueno, espero que lo hayas disfrutado’. Yo le dije: ‘Sí, lo he disfrutado mucho’, no como que ya lo disfruté, sino que lo estoy disfrutando”, explicó.

La respuesta del artista terminó descolocándolo: “Que te vaya muy bien”.

“Hue… me rompió el corazón”, cerró entre risas el periodista.

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