Revelan nombre del famoso humorista que pediría fotos eróticas a creadoras de contenido: «Pasó lo que tenía que pasar…»

Un particular “cahuín” fue el que entregó Naty Ortega, conocida en redes sociales como Gata Dolce, durante su participación en el programa Transbordo, emitido por YouTube.

La creadora de contenido conversó con el periodista Kevin Felgueras, quien le pidió que revelara algún dato relacionado con su experiencia en el mundo digital.

Ortega no dudó y lanzó una acusación sobre un conocido humorista chileno.

“Hay un comediante que le pide a las creadoras de contenido que manden fotitos y él también manda, gratis”, afirmó.

Según relató, se trataría de un integrante de la nueva generación de comediantes nacionales. Además, aseguró que el artista incluso habría llegado al escenario del Festival de Viña del Mar.

“Se jotea a las chiquillas, a mis colegas… con su perfil. Muchas colegas me dicen: ’Hue…, este me pide fotos, me habla, me manda fotos de su…’”, contó.

En medio de sus declaraciones, Ortega también entregó una particular pista sobre la identidad del supuesto protagonista.

“Hace un humor de TikTok, yo le digo Don Maña”, señaló.

Gata Dolce revela la identidad del humorista

En ese momento, la creadora prefirió no entregar el nombre. Sin embargo, posteriormente decidió abordar el tema en sus historias de Instagram.

“Ya, me están pidiendo el storytime con Don Mañas, así que lo voy a contar para que puedan entender un poquito por qué es Don Mañas”, comenzó.

Fue entonces cuando apuntó directamente a Diego Urrutia, asegurando que ambos habrían tenido un vínculo en el pasado.

“Cuando yo recién empecé con el tema del contenido él me empezó a jotear, no sé qué, intercambiamos fotitos gratis, porque a mí me gustaba obviamente, lo encontraba guapo. Para mí no era pega”, sostuvo.

Según su relato, posteriormente se reunieron y tuvieron un vínculo íntimo.

“Nos juntamos, pasó lo que tenía que pasar, pero después la conversación comenzó a decaer (…) luego casi ni hablábamos y veo que estaba con Carla Jara. Yo digo ’fan de su relación’, pero cagada de la risa porque somos adultos. Me ghostearon, pero ya era”, recordó.

Ortega también aseguró que, tras conocerse públicamente el vínculo, Urrutia habría reaccionado molesto y la habría tratado de “sapa”.

Finalmente, cuestionó una supuesta aclaración del humorista sobre el momento en que se conocieron.

“Después aclara de que yo no era creadora de contenido cuando estuve con él y eso es falso. Él me sacó fotos hasta en su habitación”, afirmó.

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