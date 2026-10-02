Easykid sorprende a sus fans y revela cuándo llegará su esperado nuevo álbum

Easykid puso fin a las especulaciones de sus fanáticos y confirmó el esperado estreno de “Soy un Fatalista”, su cuarto álbum de estudio.

El artista chileno entregó la esperada noticia a través de un nuevo teaser, donde finalmente reveló cuándo llegará su próximo trabajo a todas las plataformas digitales.

Easykid revela fecha del lanzamiento de nuevo álbum

El anuncio ocurre después de varias semanas en las que sus seguidores estuvieron atentos a las distintas pistas que el cantante fue dejando en sus redes sociales. La estrategia mantuvo la incertidumbre en torno a la fecha de lanzamiento.

“Soy un Fatalista” llega acompañado de una estética oscura y misteriosa, sello que ha marcado el proyecto de Easykid desde sus comienzos y que nuevamente toma protagonismo en esta nueva etapa.

El álbum también llega en un momento clave para la carrera del artista. Easykid se prepara para realizar el show más grande de su trayectoria hasta ahora, con una presentación programada para el 14 de noviembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Además, el cantante continúa expandiendo su música fuera de Chile. Durante las próximas semanas tiene contempladas presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Buenos Aires y Lima.

Con el anuncio oficial, la espera entra en su recta final. “Soy un Fatalista” estará disponible desde el 22 de octubre en las distintas plataformas de música.

La cuenta regresiva ya comenzó.

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