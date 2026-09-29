Antonella Ríos dejó sin palabras al panel de «Plan Perfecto» tras inesperada decisión en vivo: ojo a la reacción de Pato Sotomayor

Un inesperado momento se vivió este lunes en «Plan Perfecto», luego de que una conversación sobre el vestuario de Fran García-Huidobro terminara dando paso a una situación protagonizada por Antonella Ríos.

Todo comenzó cuando la conductora hizo referencia a la ajustada polera que llevaba puesta. En medio de la conversación, lanzó una particular frase que generó risas y comentarios entre los integrantes del panel.

La inesperada decisión de Antonella Ríos en vivo que dejó sorprendido a Pato Sotomayor

«No tengo frío, tengo pezones», comentó Fran García-Huidobro.

La animadora aprovechó la situación para compartir una experiencia relacionada con las cirugías estéticas. En ese contexto, entregó un dato sobre las prótesis mamarias.

«Les quiero contar a todas las mujeres que cuando te pones pechugas de silicona incluyen los pezones», señaló la llamada «Dama de Hierro».

El comentario rápidamente abrió espacio para las bromas en el estudio. Sin embargo, Antonella Ríos decidió llevar la conversación un paso más allá.

La actriz sorprendió a sus compañeros al quitarse el sostén frente a las cámaras. Luego, continuó conversando con absoluta naturalidad mientras seguía el intercambio con el resto del panel.

La acción generó una inmediata respuesta de Fran García-Huidobro, quien respaldó a su compañera desde el estudio.

«Bien Antonella, me gusta», le manifestó la conductora de «Plan Perfecto».

Lejos de incomodarse por la situación, Ríos explicó su decisión con una breve frase que dejó clara su postura.

«No tengo nada que esconder», afirmó la actriz.

El inesperado momento también llamó especialmente la atención de Pato Sotomayor. El integrante del panel reaccionó sorprendido ante lo ocurrido en pleno programa.

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