“Llegó uno de los días más tristes de mi vida”: Mauricio Pinilla sorprendió con anuncio y revela próximos desafíos

Mauricio Pinilla sorprendió este jueves al confirmar una importante decisión en su carrera profesional. El exfutbolista anunció su salida de ESPN Chile, canal donde se desempeñó como comentarista desde su retiro del fútbol profesional.

El otrora delantero de Universidad de Chile llegó a la señal deportiva en 2021, poco después de poner fin a su carrera como jugador en Coquimbo Unido. Desde entonces, asumió un nuevo desafío frente a las cámaras y se consolidó como rostro televisivo.

A través de Instagram, Pinilla compartió un emotivo mensaje para comunicar su partida. En la publicación, destacó el rol que tuvo ESPN durante sus primeros años como comunicador.

“Llegó uno de los días más tristes de mi vida, llegó el momento de dar un paso al costado de un canal que me acogió como un hijo, me educó, enseñó y capacitó para ser el comunicador que soy hoy”, escribió.

El exfutbolista también tuvo palabras para sus compañeros de trabajo y reconoció que la despedida no fue sencilla.

“No alcanzo a agradecer a todos mis compañeros de trabajo. Todos fueron ultra importantes. La pena me inunda y las lágrimas son inevitables. Gracias, ESPN Chile, me formaron como persona y profesional”, agregó.

Por ahora, Pinilla no reveló cuál será su próximo destino laboral. Sin embargo, dejó una pista que rápidamente generó especulaciones entre sus seguidores.

“Se vienen sorpresas”, adelantó.

Las reacciones a su despedida

La publicación también recibió comentarios de algunos de sus compañeros y cercanos del mundo de las comunicaciones.

Rafael Olarra le dedicó un breve mensaje de apoyo: “Te deseo lo mejor amigo !!!! cuídate siempre”.

Por su parte, Cristián Sánchez también reaccionó a la despedida: “Grande Pinigol!!!! Qué lindas palabras… te vamos a echar de menos!!!! Lo más importante es que estés bien, contento y realizado…”.

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