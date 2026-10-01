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¿A qué hora y en qué sectores lloverá en Santiago? El desglose de la meteoróloga de TVN

La meteoróloga de TVN confirmó el regreso de las precipitaciones a la Región Metropolitana en dos tramos de la jornada. Acá todos los detalles.

01 Oct, 2026. 14:21 hrs

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