¿A qué hora y en qué sectores lloverá en Santiago? El desglose de la meteoróloga de TVN La meteoróloga de TVN confirmó el regreso de las precipitaciones a la Región Metropolitana en dos tramos de la jornada. Acá todos los detalles. 01 Oct, 2026. 14:21 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS La inesperada confesión de Gastón Salgado sobre Karla Melo que sacó risas en Radio Corazón Auditora rompe el silencio y le cuenta al Rumpy algo que mantuvo oculto por años: reveló el secreto que marcó sus años trabajando en un hospital ¿A qué hora empieza a llover en Santiago este viernes? El pronóstico de Michelle Adam por las tormentas eléctricas Drama total tras 11 años de amor: confesó sus infidelidades y luego descubrió el secreto de su pareja Paula Pavic recordó el episodio que terminó quebrando su matrimonio con Chino Ríos: “Después vi las imágenes” Supuesto romance habría sido clave en el quiebre de Douglas y Ana Sol Romero: revelan quién sería Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado