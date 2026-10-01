Perreolandia vuelve a Santiago: Cuándo es, dónde y cómo comprar entradas para el festival de reggaetón old school

La “generación del perreo” tendrá una nueva oportunidad para volver a bailar los clásicos que marcaron una época. Perreolandia prepara su regreso a Santiago con una nueva edición dedicada al reggaetón old school.

El festival se realizará el próximo sábado 6 de febrero en el Club Hípico de Santiago y estará dirigido exclusivamente a mayores de 18 años.

La jornada buscará reunir a quienes vivieron el auge del reggaetón y crecieron escuchando los grandes éxitos que transformaron al género en uno de los fenómenos musicales más importantes de las últimas décadas.

¿Quiénes estarán en Perreolandia?

Por ahora, los nombres de los artistas que participarán en esta nueva edición todavía no han sido anunciados.

La organización adelantó que próximamente revelará el cartel, aumentando la expectativa entre los fanáticos del reggaetón de la vieja escuela.

La propuesta apunta a recuperar los sonidos y la energía de una época marcada por los grandes exponentes del género. Así, el público podrá reencontrarse con canciones que siguen formando parte de la memoria musical de toda una generación.

El evento es producido por Memo Entertainment y apuesta por combinar nostalgia y fiesta en una jornada dedicada completamente al perreo.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

La venta de entradas para Perreolandia comenzó este jueves 1 de octubre a las 12:00 horas.

Los tickets están disponibles a través de Passline, plataforma oficial para adquirir las entradas del evento.

De esta manera, el festival ya prepara su regreso al Club Hípico de Santiago, donde espera reunir a los fanáticos de los clásicos del reggaetón.

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