Conocida figura rompe el silencio y apunta contra su expareja: «Me cagaba con minas 10 años menores»

El quiebre entre Scarlette Gálvez, conocida como «Eskarcita», y el streamer Julitroz sumó un nuevo episodio luego de que surgieran acusaciones sobre una presunta infidelidad.

La situación volvió a generar comentarios en redes sociales a raíz de los antecedentes que entregó la creadora de contenido «Laprimasolar». Según su versión, Julitroz habría mantenido conversaciones y encuentros con otras mujeres mientras estaba en una relación con Eskarcita.

El término de la pareja ya había estado marcado por la polémica. Antes de que Eskarcita ingresara a «Mundos Opuestos», ambos decidieron tomarse un tiempo.

Durante ese periodo, el streamer realizó algunos comentarios que generaron críticas hacia la influencer. Esto llevó a parte de sus seguidores a responsabilizarla por el quiebre.

En ese contexto, también surgieron cuestionamientos debido a los acercamientos que la joven tuvo con otro participante del reality.

Ahora, las nuevas acusaciones apuntan en otra dirección. De acuerdo con lo señalado por «Laprimasolar», Julitroz habría tenido acercamientos con otras mujeres durante los periodos en que Eskarcita se encontraba fuera de Chile por viajes o compromisos laborales.

Las palabras de Eskarcita

Tras la repercusión que generaron estos antecedentes, Eskarcita volvió a referirse públicamente al término de su relación.

La influencer reconoció que durante meses asumió que ella había sido la principal responsable de que el romance llegara a su fin.

«Cargué con el peso de que la relación no había funcionado por algo que hice, un error que cometí, que fue público, que asumí y que me esmeré en reparar», señaló.

Pero eso no fue todo. Posteriormente, compartió un video en sus redes sociales junto al mensaje: «¿Con que así se siente que el tiempo te dé la razón?».

La publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores. Una persona incluso le comentó: «jajaja no podí».

Ante esto, Eskarcita respondió de manera directa y lanzó una dura acusación contra su expareja.

«Sí puedo, sí me comí todo el hate calladita mientras él se hacía la víctima y me cagaba con minas 10 años menores».

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