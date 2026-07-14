J Matt lo confirmó en Radio Corazón: se viene un importante desafío y quiere que Benja Duarte lo acompañe

La música regional chilena vive un momento de renovación y dos de sus principales exponentes son J Matt y Benja Duarte, quienes recientemente visitaron los estudios de Radio Corazón para hablar de su nueva colaboración, «Obra de Arte», un sencillo que busca acercar la cumbia ranchera a las nuevas generaciones.

Durante la conversación, J Matt explicó que desde hace tiempo veía la necesidad de refrescar el género con nuevos artistas y una propuesta distinta. «Yo sentía que en esta (música ranchera) faltaba una generación nueva con rostros nuevos como el Benja, la Alanys, yo… yo creo que sí hacía falta totalmente», aseguró.

El cantante también definió el estilo que ha desarrollado en los últimos años. «Yo hago arranché urbano, entonces es una cumbia ranchera mezclada con urbana», comentó, destacando que la apuesta no solo está en el sonido, sino también en una imagen más cercana al público joven. De hecho, explicó que utiliza la misma ropa que viste fuera de los escenarios porque «me da más comodidad para bailar… me siento yo realmente en el escenario».

Obra de arte: lo nuevo de J Matt y Benja Duarte

Respecto al nacimiento de «Obra de Arte», J Mat reveló que la colaboración surgió de manera muy natural. «Un productor me mandó una pista y yo dije: ‘esto suena muy Benja Duarte’. Me puse en el estudio pensando ya esa canción para el Benja», recordó. Por su parte, Benja explicó que junto a su productor trabajó los arreglos musicales.

Ambos también contaron que su amistad comenzó durante una actividad solidaria para ayudar a los afectados por los incendios en el sur del país. «Vi que si él fue a esa donación es porque es buena persona y a mí me gusta conectar con gente que le gusta ayudar», destacó Benja.

Pero las novedades no terminan ahí. J Matt confirmó que el próximo 15 de agosto se presentará en el Festival de la Canción Cebolla, en la Quinta Vergara, instancia en la que incluso invitó públicamente a Benja Duarte a acompañarlo sobre el escenario para interpretar «Obra de Arte».

Además, el artista adelantó que en agosto lanzará su EP «Rompiendo el silencio», un trabajo de cinco canciones pensado para las celebraciones de Fiestas Patrias. A eso se suma un esperado featuring con la histórica banda argentina Organización X, con quienes adaptará uno de sus clásicos al estilo ranchero.

Finalmente, ambos coincidieron en que el respaldo de sus seguidores ha sido clave para este crecimiento. «Nosotros nos debemos a nuestro público, si ellos nos piden eso [más colaboraciones] nosotros podemos hacer muchas canciones», concluyeron.

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