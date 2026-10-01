Los Peregrinos del Amor, Los Charros y Vicente Charro Morales: el festival ranchero que llega a Monticello

La música ranchera tendrá una nueva cita en Gran Arena Monticello. El próximo viernes 16 de octubre, el recinto de San Francisco de Mostazal recibirá la primera edición de Palenque Fest, evento que reunirá a tres destacados exponentes nacionales del género.

El espectáculo comenzará a las 20:30 horas y contará con la participación de Los Peregrinos del Amor, Los Charros de Luchito y Rafael y Vicente Charro Morales.

La jornada promete una noche marcada por las rancheras, la cumbia y los clásicos que han acompañado a distintas generaciones de fanáticos de la música mexicana en Chile.

Los artistas que serán parte del festival

Uno de los nombres confirmados es Los Peregrinos del Amor, agrupación originaria de Curacautín, en la Región de La Araucanía.

La banda se ha desarrollado dentro de la cumbia ranchera y la cumbia latina, con canciones como “Colorín, Colorado”, “Reconquistarte” y “El Beso que no le di”, que serán parte de su presentación en Gran Arena Monticello.

El cartel también contará con Los Charros de Luchito y Rafael, agrupación que comenzó su trayectoria en Lumaco en 2004 y que se convirtió en uno de los nombres reconocidos de la escena ranchera nacional.

Su propuesta combina las rancheras mexicanas con elementos de la cumbia moderna, dando protagonismo a instrumentos como el acordeón, los teclados y la guitarra.

La jornada se completará con Vicente Charro Morales, quien llegará al escenario con algunos de los temas que han marcado su carrera.

El artista ha desarrollado gran parte de su trayectoria en espectáculos rancheros realizados en distintas comunas de la zona central y sur del país, incluyendo San Fernando, Nancagua, Pichidegua y Curicó.

¿Cuándo es el Palenque Fest?

La primera edición de Palenque Fest se realizará el viernes 16 de octubre, desde las 20:30 horas, en Gran Arena Monticello, ubicado en San Francisco de Mostazal.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.

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