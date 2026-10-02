Emblemático rostro deja Canal 13 tras dos años: su despedida en pantalla estuvo marcada por la emoción

Una inesperada salida se concretó esta semana en Canal 13. Willy Sabor dejó la estación después de dos años y tuvo una emotiva despedida en «Hay que Decirlo».

La noticia fue comunicada por Ignacio Gutiérrez durante la edición del jueves. El animador aprovechó el programa para dedicarle unas palabras al locutor y humorista.

«Tenemos que empezar a despedir a un gran hombre y además un tremendo compañero», expresó el conductor frente a las cámaras.

Willy Sabor decidió cerrar su ciclo en Canal 13. Sin embargo, su futuro televisivo ya genera especulaciones, debido a un posible regreso a Mega.

Las dudas aumentaron días antes de su salida. El comunicador publicó una fotografía junto a Kike Morandé y acompañó la imagen con un particular mensaje.

«Ya es tiempo de volver a casa con papá. Ejaleeee», escribió.

La publicación rápidamente llamó la atención y fue relacionada con un eventual arribo de Willy Sabor a «Detrás del Muro», espacio que marca el regreso de Kike Morandé a la televisión.

La emoción de Willy Sabor

Durante su despedida, el comunicador también recordó sus dos años en Canal 13. En particular, destacó la experiencia que significó trabajar en el área de espectáculos.

«Tremenda experiencia trabajar en farándula», comentó.

Luego, Ignacio Gutiérrez quiso conocer cómo vivió Willy Sabor su paso por el programa. Por eso, le preguntó directamente: «¿Te sentiste querido?».

«Sí, absolutamente», respondió el locutor, visiblemente emocionado.

Willy Sabor también valoró el vínculo que construyó con sus compañeros durante este periodo.

«Yo he trabajado en varios equipos, pero acá yo me sentí muy querido. Estaba muy contento de trabajar acá, muy contento», afirmó.

El momento terminó con una emotiva despedida. Varios integrantes del espacio se emocionaron y el propio Willy Sabor no pudo contener las lágrimas mientras cerraba su etapa en Canal 13.

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