La inesperada confesión de Gastón Salgado sobre Karla Melo que sacó risas en Radio Corazón

Los recuerdos de «El Reemplazante» volvieron a aparecer en Radio Corazón. Karla Melo y Gastón Salgado nos visitaron para conversar sobre su nuevo proyecto juntos: el videoclip de «Sé libre», canción compuesta por la propia artista y cuyo registro audiovisual fue dirigido por el actor.

Durante la conversación, ambos recordaron la recordada escena de los completos que protagonizaron en la serie. Aunque reconocieron que repetir momentos icónicos puede ser complicado, decidieron hacerlo nuevamente para el videoclip.

“Para mí como que los chistes repetidos son fome… pero en el fondo es algo supericónico”, comentó Gastón.

Karla Melo y Gastón Salgado recordaron escena de «El Reemplazante»

Eso sí, esta vez no tuvieron que enfrentarse a la enorme cantidad de comida de aquella producción. “No (fueron 50 completos como en El Reemplazante), fueron tres no más que grabamos en varios lugares”, aclaró.

De hecho, Karla contó que una de las escenas se grabó rápidamente en la Fuente Chilena. “Fuimos a grabar un momento en la Fuente Chilena los completos y yo le digo ‘Pero hagamos la escena’… La hicimos en 5 minutos y quedó excitazo”, relató.

Pero «Sé libre» también tiene un significado especial para Melo. La canción aborda esos momentos en que una pareja siente que sus caminos comienzan a separarse.

“Se trata de cuando las parejas sienten que van para distintos lados y bueno, muchas veces uno de los dos tiene que tomar la decisión de decirle ‘Sé libre, haz lo que tú quieras, ya no nos estamos conectando’”, explicó.

La cantante también destacó la importancia de aprender a soltar. “Lo encuentro lindo también, como liberarse, dejar ir y liberarse una misma también… Cuando llega este momento de dejar ir es lo más lindo”, señaló.

Melo además valoró especialmente que Salgado asumiera la dirección del videoclip. “No vino puro a dar besos para acá”, bromeó.

El actor, en tanto, contó que siempre ha tenido interés por dirigir. “A mí siempre me ha gustado dirigir, crear… Tratando de hacerlo lo más profesional posible y también agradecerle a ella que confió en nosotros”, afirmó.

Incluso reveló que trabajó hasta la madrugada en la edición: “Ayer antes de ayer me quedé hasta las 5 de la mañana editándolo… Fui a almorzar a montar el video… y quedó contenta la jefa”.

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